Konkurrenzlos zur Uni-Professur

Universität verteidigt maßgeschneiderte Ausschreibung

Man setze lediglich einen neuen Paragrafen im Universitätsgesetz um, rechtfertigt man sich an der Universität Salzburg nach der Aufregung um die auf eine bestimmte Mitarbeiterin hin maßgeschneiderte Ausschreibung der Professur für Alte Geschichte (das SF hat exklusiv berichtet).

Gefordert wurde in der Ausschreibung unter anderem eine bestehende Anstellung als Universitätsdozent an der Uni Salzburg. Wodurch nur eine einzige Person Chancen auf die Professur für Alte Geschichte hatte. Der neue Absatz 4 des Paragrafen 99 UG, mit dem die Universität ihre Vorgehensweise rechtfertigt, sieht tatsächlich vor, dass Universitätsdozenten und assoziierte Professoren im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens zu Universitätsprofessoren berufen werden können.

„Wenn es dabei zu scheinbaren Kuriositäten kommt, liegt das am Gesetzgeber“, sagt Siegrid Schmidt. Die Germanistin ist Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen. Über ihren Tisch wandern sämtliche Bewerbungen an der Uni Salzburg. Dass es im Fall der Alten Geschichte nur eine einzige Dozentin und damit gleich bei der ersten Ausschreibung dieser Art nur eine mögliche Bewerberin gegeben habe, sei Zufall. Da es sich um die erste derartige Ausschreibung gehandelt habe, müsse sich diese Vorgehensweise erst in der Praxis einspielen.

„Man könnte das künftig deutlicher kennzeichnen“ Siegrid Schmidt

An der fachlichen Qualifikation der einzigen Bewerberin – der bisherigen Vertragsdozentin für Alte Geschichte und Altertumskunde, Monika Frass – zweifeln auch Kritiker der gewählten Vorgehensweise nicht. Frass betont, sie habe sich aufgrund ihrer Qualifikation für die Stelle beworben. „Für die Formulierung der Ausschreibung kann ich nichts.“

Teile der Fachwelt mokieren sich über eine weitere Passage der Ausschreibung, in der Menschen mit Behinderung ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert werden. „Und das, obwohl es nur eine Person auf diesem Planeten gibt, die alle Kriterien erfüllt“, heißt es in einem internen E-Mail einer deutschen Uni, das dem SF zugespielt wurde. „Das ist ein Standardsatz, der in jeder Bewerbung steht“, sagt der zuständige Vizerektor Rudolf Feik. „In dem Fall macht das aber natürlich keinen Sinn.“

Dass nun fünf Professuren über das neue Verfahren vergeben werden sollen, liegt letztlich am Geld. Während einem Professor nach einem ordentlichen Berufungsverfahren (nach § 98 UG) umfangreiche und kostspielige Ausstattung (Personal, Literatur etc.) zusteht, erhöht sich für Paragraf-99-Professoren nur das Gehalt.

Thomas Strübler

Foto: Universität Salzburg/Luigi Caputo