Ist Demenz bald heilbar?

Neueste Studien geben Hoffnung.

Weltweit sind rund 46 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. In Österreich sind es zirka 130.000. Durch die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft sollen es laut Experten bis zum Jahr 2050 sogar doppelt so viele sein. Dann werden zwischen 235.000 und 290.000 Betroffene im Land unter dem Vergessen leiden.

Denn noch ist keine Heilung möglich. Das Leiden bzw. die Abbauprozesse im Hirn lassen sich lediglich verzögern und damit die Situation für die Betroffenen und deren Umfeld etwas „erträglicher“ machen.

Seit vielen Jahren wird nun der Welt-Alzheimertag am 21. September dafür genutzt, um eine breite Öffentlichkeit zu informieren. Über die Krankheit an sich, Möglichkeiten der Therapie, aber auch über neueste Erkenntnisse aus Forschung und Medizin. Dazu gibt es Vorträge, Patientenfilme in Ordinationen u. v. m.

Demenz ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen, die den Verlust der geistigen Fähigkeiten sowie Veränderungen der Persönlichkeit beinhalten. Die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-Erkrankung. Neben der zunehmenden Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit geht in späteren Phasen auch noch Sprachvermögen verloren. Dazu verändern die Patienten ihr Verhalten. Sie sind häufig depressiv, aber auch enthemmt oder gar aggressiv.

Ein Medikament zu finden, das diese Prozesse stoppt, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Eine Reihe von Wirkstoffen wird derzeit noch im Tierversuch getestet. Forscher aus den USA und der Schweiz haben nun erstmals einen Wirkstoff am Menschen untersucht. Es ist ein Antikörper, der die typischen Eiweißablagerungen im Gehirn bekämpfen soll. Zahlreiche Experten gehen nämlich davon aus, dass diese Ablagerungen die Hauptursache für die Alzheimer-Erkrankung sind. Bewiesen ist das nicht, jedoch scheinen die Ergebnisse der Studie die Hypothese zu belegen. Anlass zur Euphorie wäre verfrüht: „Bevor der Wirkstoff als Medikament auf den Markt kommt, muss er seine positiven Effekte in weiteren, größeren Untersuchungen beweisen“, heißt es dazu in einem aktuellen Bericht von „Spiegel Online“. „Das wird Jahre dauern.“

Andere Studien wiederum deuten darauf hin, dass Feinstaub die Gehirnmasse verringert. Aktuell hat ein Forscherteam aus England die Gehirne von 38 zum Teil an neurodegenerativen Krankheiten verstorbenen Stadtmenschen untersucht und dabei in allen Proben Ansammlungen von Feinstaubpartikeln gefunden. Studienleiterin Barbara Maher nimmt die Ergebnisse ernst und will selbst dicht befahrene Straßen in Zukunft meiden.

Bevor es zu einem Durchbruch in der Demenzbekämpfung kommt, kann man dem Vergessen derzeit nur auf bescheidene Weise entgegentreten. Neben geistigem Training ist auch regelmäßige Bewegung angesagt. Ganz nach dem Motto „Zum Lernen ist es nie zu spät“ sollte man ruhig auch noch im Alter etwas Neues lernen – etwa eine Fremdsprache, ein Musikinstrument oder auch den Umgang mit Computern.

Eine Studentin der FH Hagenberg in Deutschland entwickelte eine spezielle App, die als Gedächtnistraining für Menschen im Alter bzw. Menschen mit demenziellen Erkrankungen konzipiert ist. Sie wird gerade von Patienten des Diakoniewerks getestet. Eine Studie der Berliner Charité hat die positiven Effekte einer Tablet-Nutzung von Demenzkranken bereits nachgewiesen. Diese zeigten sich unter anderem in einer gesteigerten Kommunikationsbereitschaft und dem verbesserten Wohlbefinden der Studienteilnehmer.

Die klassische mediterrane Küche mit Olivenöl, Nüssen, viel Gemüse, Obst und Fisch ist ebenfalls ein probates Mittel zur Vorbeugung gegen Alzheimer und andere Erkrankungen des Alters.

Von Michaela Pircher

Vortrag zum Welt-Alzheimertag

„Wenn Gefühle Wirkung zeigen“ mit Ernst Viertler, Demenzexpterte.

„Wer bist denn du?“ – einleitendes Puppenspiel mit Sabine Falk zum Thema Demenz.

Mittwoch, 21. September um 19 Uhr im Diakoniewerk Salzburg (Guggenbichlerstraße 20, 5026 Salzburg).

Titelfoto: aboutpixel.de/macka