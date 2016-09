Der Herbst ist ideal für Städtetrips

Sightseeing und Abwechslung in Europas schönsten Städten.

Jetzt ist die ideale Zeit, um in eine der zahlreichen und sehenswerten Städte Europas zu reisen. Die Touristenströme des Sommers sind abgeflaut, das Besichtigungsprogramm meist aber noch von angenehmen Temperaturen und schönen Farben begleitet. Ob mit dem Flugzeug, dem Auto oder Zug – hier einige Vorschläge.

Rom – die Ewige Stadt

Eintauchen in die Geschichte und sich verzaubern lassen vom einzigartigen Flair der quirligen Metropole. Rom bedeutet Lebensstil, Genuss und antike Ausgrabungen. Auf den Plätzen der Stadt wird dem Dolce Vita noch gefrönt wie in Fellinis gleichnamigem Film – allerdings jetzt in Farbe und nicht mehr in Schwarz-Weiß.

Der Trevi-Brunnen, die Spanische Treppe, das Forum Romanum und das größte Amphitheater der Welt, das Kolosseum, begeistern ebenso wie die vor den Toren Roms gelegene antike Hafenstadt Ostia mit ihren Thermen, Tempeln und Theatern.

Schlaflos in Berlin

Wer auf langes Ausgehen und ausgiebiges Feiern steht, wird sich in der deutschen Hauptstadt einfach wohlfühlen. Seit den 90er-Jahren spielt es sich hier richtig ab. 200 Clubs, in denen Trends geboren, neue Sounds geformt und die Grundlagen für internationale Karrieren bekannter DJs wie Paul van Dyk oder Paul Kalkbrenner gelegt wurden, lassen die Nacht zum Tag werden und gehören zu den absoluten Attraktionen der Stadt.

Dazu ist Berlin in den vergangenen Jahren zu einem kulinarischen Hotspot avanciert. Es besitzt nicht nur die meisten Michelin-Restaurants Deutschlands, sondern auch spannende Newcomer. Im „Nobelhart & Schmutzig“ werden ausschließlich Zutaten aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee verarbeitet. So gibt es hier etwa keinen Pfeffer und auch keine Zitronen, alles ist frisch und saisonal bzw. auf natürliche Weise konserviert.

Das „Bandol sur Mer“ ist wohl eines der lässigsten Sternerestaurants. Es fasst maximal 20 Personen und ist auf Fisch und Fleisch spezialisiert. Trotz „Haute Cuisine“ ist die Stimmung hier locker und bodenständig. Selbst Hollywood-Traumpaare hat es schon hierher verschlagen.

Verträumtes Lissabon

Im 18. Jahrhundert wurde die portugiesische Hauptstadt von einem Erdbeben fast zur Gänze zerstört, heute erinnern nur die Überreste des Convento do Carmo an die schrecklichen Ereignisse von damals. Der Marquês de Pombal organisierte nämlich den kompletten Neuaufbau der Stadt. Das nach ihm benannte Zentrum, die Baixa Pombalina, ist heute eine der großen Touristenattraktionen.

Lissabon eignet sich hervorragend zum Shoppen. Von der antiken Boutique bis zum riesigen Outlet ist hier alles vorhanden. Ebenso verlockend sind die berühmten Kaffeehäuser, die traumhaften Ausblicke, das südliche Flair und das multikulturelle Treiben der ehemaligen Kolonialmacht.

Von Michaela Pircher