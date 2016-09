Der Fisch: Kein dummes Tier

Die Fuschler Fischerei. Man kann auch direkt mit dem Auto hinfahren. Aber wer das macht, versäumt den Gutteil des Vergnügens, nämlich die Zwiesprache mit dem See. Der Weg ist also das Ziel.

Man kann von Fuschl aus rechts ums Wasser gehen (länger) oder links herum (kürzer). Die Gesamt-Umrundung wird mit drei Stunden angeben.

Wie man auch wandert, immer wieder öffnet sich zwischen den Bäumen der Blick auf das ungeniert türkisfarbene Stück Karibik. Allerdings findet man zwischen Jamaika und Guadeloupe keine Schwammerl im Wald. Uns kamen Araber entgegen, für sie ist Trinkwasser, das massenhaft und unbewacht in der Landschaft herumliegt, ein Paradies. Apropos: Da geht man um eine Wegbiegung – dieses Licht! Da bleibt jeder Romantiker stehen und seufzt, jeder Fotograf zückt die Kamera und jeder Maler ärgert sich, weil er die Staffelei daheimließ.

Bald einmal sieht man das Schloss Fuschl durch die Äste lugen. Die Fischerei, die Teil des Hotelbetriebes ist, liegt am Fuße des schlosstragenden Hügels, direkt am Wasser. Oben der Fünf-Sterne-Luxus, unten eine Einkehr für Jedermann. Eine Fischerei gibt es hier seit Jahrhunderten. Das heutige große Gebäude samt den Zuchtbecken wurde über den vergangenen Winter neu gebaut, 1,2 Millionen Euro investiert – war nötig, der Betrieb war vor dem ersten Weltkrieg errichtet worden. Nun haben bis zu 100 Gäste Platz. Wer das für überdimensioniert hält, sollte an einem schönen Sommertag kommen. Dann bringt auch das Schiff aus Fuschl zusätzliche Gäste her.

Der Chef hier heißt Gerhard Langmaier, der als Landesfischereimeister auch Chef der gut 10.000 Fischer Salzburgs ist. Er zeigt Respekt vor seiner Beute: „Der Fisch ist absolut kein dummes Tier“, sagte er den „SN“. Das wertet natürlich die Fähigkeit auf, ihn zu fangen. Wobei: der Wildfang wandert vor allem in die Schlossküche. Unten werden die Zuchttiere verkauft, die wertvoll golden glänzen, wenn sie aus der Räucherkammer kommen. Gut so, denn wenn all die hier verzehrten Fische aus dem See stammen würden, wäre der längst leer.

Man kann wählen zwischen Räucherfisch und Räucherfisch, zwischen Forelle und Saibling. Es herrscht Selbstbedienung. Die Tiere werden aufs Gramm abgewogen: die Forelle für zwei Esser kam auf 9 Euro, der Saibling für einen auf 6,42 Euro. Hausbrot dazu (€ 0,90 die Scheibe) und man wird satt. Was schmeckt besser? Wir wurden uns nicht einig. Die Damen bevorzugten das hellere, saftigere Fleisch der Forelle, dem Vorkoster behagte eher der würzige Ton des Saiblings. Man sitzt auf einer Terrasse direkt am Fuschlsee und fühlt sich wie im Urlaub.

Wir nahmen uns eine bereits ausgenommene Lachsforelle mit heim (im Rucksack steckte eine Kühltasche). Das Tier im Rohr gedämpft, mit Olivenöl beträufelt und Kräuter in den Bauch gesteckt – ein saftiges Vergnügen. Ein kaltgeräuchertes, mariniertes Lachsforellen-Filet passte auch noch in die Kühlung. Angenehm fest in Fleisch, kaum Räucherton, dafür leicht süß – das war eine Delikatesse.

Der Rückweg, ein Verdauungsspaziergang. Aber wo sonst bekommt man einen so eleganten See als ständigen Begleiter?

Schloss Fuschl Fischerei

5322 Hof

Tel. 06229/2253-1533

Der Vorkoster

Mister Vorkoster! Er testet anonym die Gastronomie – und gibt unbestechliche Urteile ab. Exklusiv im „Fenster“.

Die Bewertungskriterien:

Unsere Punktewertung orientiert sich an internationalen Regeln: 20 Punkte sind der Höchstwert. 9 Punkte und darunter: Kost mit groben Mängeln. 10 Punkte: deutliche Mängel. 11 Punkte: durchschnittliche Kost. 12 Punkte: gute Kost. 13 und 14 Punkte (eine Haube): sehr gute Kost. 15 und mehr Punkte (zwei bis vier Hauben): exzellente Kost.