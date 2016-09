After-Work-Drinks im Monkeys

Kunterbunte Spritzer und ein Fleckerl Sonne.

Es ist ja eigentlich ein riskantes Unterfangen, ins Monkeys zu gehen. Riskant deshalb, weil das Monkeys eines dieser neuartigen Café-Bar-Zwitterwesen ist, in denen aus einem Spritzer nach der Arbeit ganz schnell zwei, drei (vier? fünf?) werden können. In diesem Punkt hat sich das Monkeys also ein kluges Konzept überlegt: Tagsüber als gemütliches Café mit Option zur Bierpause getarnt, verwandelt sich das kleine Häuschen nachts in eine Bar mit Clubatmosphäre und DJ.

Das einzige Manko: Außer Panini und Bruschetta gibt es keine warmen Speisen, die sind dafür aber in Ordnung. Was das Monkeys (ehemals „Bazillus“) aber eigentlich ausmacht, ist die Lage. Direkt an der Imbergstraße gelegen kann man sich entscheiden: entweder den Autos beim Stauen zusehen (weniger toll) oder aber die kitschig-schöne Sicht auf Salzach, Festung und Co. genießen.

Und ganz nebenbei stehlen sich auch nach 18 Uhr noch die einen oder anderen Sonnenstrahlen auf die Monkeys-Terrasse. Da sind sie weit und breit die einzigen.

Redakteurin Katharina Maier ist unsere Stadtentdeckerin. Ob besondere Orte, Lokale, Geschäfte, interessante Plätze oder spannende Menschen: Sie spürt (neues) Leben in der Stadt und im umliegenden Zentralraum auf. Sie haben Anregungen? Katharina.Maier@svh.at oder Facebook.