Der krachlederne Liebling

Immer mehr junge Städter entdecken die Lederhose für sich. Was macht sie so anziehend?

Georg Klampfers Traum ist es, einmal an der Lederhose zu erkennen, welcher Wochentag ist. Klingt absurd? Nicht für ihn. Vor drei Jahren gründete er mit Christian Eibl die Plattform LederhosenDonnerstag. Diese ruft die Leute dazu auf am Donnerstag Tracht zu tragen. Warum? „Wir lieben unsere Lederne und wünschen uns, dass sie noch mehr im Alltag getragen wird.“ Das kommt an: Über 3000 Menschen folgen ihnen auf Facebook, Tendenz steigend. „Wir haben gehört, dass ganze Unternehmen am Donnerstag auf die Lederhose setzen“, freut sich Klampfer.

Tracht ist traditionell am Land verortet, warum liegt sie bei jungen Städtern so im Trend? Klampfer glaubt, dass dies mit der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, das „Dahoam“, zusammenhängt. Man kocht wieder selber, zieht Gemüse im Garten und schlüpft eben in Dirndl und Lederhose. Er selbst sei damit großgeworden. Heute hängen acht Lederhosen bei ihm daheim im Kasten.

Der hippe Aspekt der Hose zeigt sich jeden ersten Donnerstag im Monat. Da organisiert das Duo Klampfer–Eibl einen Lederhosen- und Dirndltreff im Gwandhaus oder Schloss Leopoldskron. Anstelle von zünftigem Humtata legt ein DJ Lounge-Musik auf. Da kommen bis zu 500 Leute, „weil’s in Tracht so g’miatlich ist und es sich auch gut flirten lässt“, schmunzelt Klampfer.

Mit Hirsch-Popo oder ohne: Ausseer versus Salzburger Worauf es bei einer Lederhose ankommt, weiß Gabriele Jenner, Inhaberin von Jahn-Markl am Residenzplatz. Seit 1408 schneidert man dort Hosen, für den Kaiser wurde eine eigene Farbe kreiert: altschwarz. „Man schaut ja bei den Herren nicht auf das Hosentürl, aber wenn die Proportion vom Latz mit der übrigen Hose nicht übereinstimmt, dann sieht man das sofort“, verrät Jenner. Das kann bei Petra Thalmayr, die nebenan in der Werkstätte in der Goldgasse gerade an einem Muster stickt, nicht passieren. Sie ist Profi. Seit 29 Jahren arbeitet sie als Säckler, so die offizielle Berufsbezeichnung für das Leder verarbeitende Handwerk. Mindestens zwei Tierleder braucht sie pro Hose, der Hirsch hat die beste Qualität. Es geht auch Ziege, die eroberte mit ihrem weichen Leder vor einigen Jahren den Markt. Heute hat der Hirsch wieder die Nase vorn, er ist formbeständiger. Immerhin hält so ein gutes Stück, das ab 350 Euro kostet, locker fünfzig Jahre.

In Salzburg sind zwei Varianten üblich, erklärt Jenner. Die Ausseer und die Salzburger Hose. Worin sie sich unterscheiden? Die Ausseer hat runde Leisterln, ist grün gestickt, hat seitlich Knöpfe und wird traditionell mit grünen Stutzen kombiniert. Die Salzburger Hose wird mit blauen Stutzen getragen, sie kennzeichnen spitze Leisterln, weiße Stickerei, Bänder an den Seiten und rückwärts die Tellernaht. „Die ist dem Spiegel, dem Popo vom Wild, nachempfunden“, erklärt Jenner.

Trends? Junge Leute greifen gern zu Hosen mit Gürtelschlaufen anstelle von Trägern. Und kombinieren sie mit T-Shirts. Mädels lieben die hotpantartige Hose. Eher ohne Latz, weil der „aufträgt“, sagt Jenner. Apropos Latz: Was sonst als nicht manierlich gilt, empfiehlt sie den Herren zum Eintragen der Lederhose: beim Niedersetzen die Hand auf den Latz legen. Das verhindere, dass er sich später nach außen wölbt. Sie hat ja doch etwas Bodenständiges, die Tracht.

Petra Suchanek