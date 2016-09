„An einem guten Kaffee hältst du dich fest“

Verregnetes Wetter, Stress in der Arbeit oder schlechte Laune – eine gute Tasse Kaffee kann vieles gutmachen. Bei uns ist Kaffee längst zum Kulturgut geworden. Doch was macht die dunkle Brühe eigentlich so besonders?

Wer könnte das besser wissen als die Retter unseres Alltags: die Kaffeehausbesitzer, Röster und Baristas. Wir haben ihnen einen Besuch abgestattet.

Ein Exkurs zu den Anfängen, oder wie die Bohne groß wird

Der erste Stopp ist bei Alois Macheiner, Besitzer des „220 Grad“. Er fängt gern ganz am Anfang an: bei der Kaffeebohne. Besser gesagt beim Anbau. Und da setzt die Familie Macheiner bei vielen ihrer Sorten auf die Qualität von Kleinbauern in Lateinamerika, Afrika und Asien.

Dabei wird schnell klar: Das Klischee à la „die armen Kleinen gegen die reichen Industrieriesen“ stimmt nicht per se. „Die kleinen Bauern in Zentralamerika haben sehr große Chancen, vor allem was die Qualität anbelangt. Sie sind viel näher beim Produkt, produzieren weniger, können aber im Direktvertrieb mehr verlangen“, so Macheiner.

Im Kaffeeanbau geht nämlich Qualität vor Quantität. Auf kleinen Fincas wird der Kaffee noch händisch geerntet. Und das schmeckt man: Durch die maschinelle Ernte kommen alle Früchte in die Mischung – die reifen, aber auch die unreifen und faulen. Händisch werden die Kaffeepflanzen zwei- bis dreimal geerntet – wenn die Zeit reif ist.

Die richtige Bohne ist also schon mal entscheidend. Die wird auch durch die Höhenlage des Anbaugebietes beeinflusst. Da ist es beim Kaffee ähnlich wie beim Wein: Je höher der Anbau stattfindet, desto fruchtiger schmeckt das Endprodukt. Ein typisches Hochlandprodukt sind Arabica-Bohnen. Vor allem in unserem Kulturkreis steht der Arabica-Kaffee für unangefochtene Qualität. Dabei sind auch Robusta-Bohnen, also Tieflandkaffee, einwandfrei, weiß Macheiner: „Der Unterschied liegt lediglich im Koffeingehalt. Robusta-Bohnen haben doppelt so viel Koffein, und der Kaffee schmeckt rauer, würziger und erdiger.“ Für einen richtig starken Espresso sei ein Robusta-Anteil im Kaffee quasi ein Muss.

„Einen Kaffee bitte!“ Aber welchen denn nun?

Ob Robusta oder Arabica, Hochland oder Tiefland, Kleinbauer oder Industrieriese – was ist es denn nun, das uns am Kaffee so reizt? Und: Ist es uns nicht eigentlich egal, was wir trinken, Hauptsache es macht munter?

Seit acht Jahren betreibt Alois Macheiner mit seiner Gattin die Rösterei in der Maxglaner Hauptstraße und das Café in der Chiemseegasse. „Wenn Kunden zu uns kommen und sagen, sie möchten einen Kaffee, muss ich immer schmunzeln“, erzählt Macheiner. „Dann frage ich, welchen Kaffee sie denn gerne hätten. Das verwirrt sie dann immer.“

Logisch: Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Für viele sei es aber auch nur eine dunkle Brühe, ein Mittel zum Zweck, weiß Macheiner. „Ich sehe es als Aufgabe der Gastronomen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Wenn wir schon alle so viel Kaffee trinken, sollten wir schon kritisch darüber nachdenken, welchen wir konsumieren.“

Einer, der viele Jahre nicht darüber nachgedacht hat, welchen Kaffee er trinkt, ist Niclas Grundner, Besitzer des „Café Kurkuma“ in Hallein. Als der Quereinsteiger die Barista-Ausbildung anfing, hat sich seine Einstellung zu Kaffee geändert. „Ich wurde quasi infiziert“, erzählt er schmunzelnd. Und das zum Glück der Halleiner: Seit 14 Monaten gibt es das „Café Kurkuma“ in der Metzgergasse 9, und das scheint viele inspiriert zu haben: „Seitdem haben sich einige neue Läden in Hallein angesiedelt. Hier tut sich was“, sagt Grundner. Das „Café Kurkuma“ erinnert an ein gemütliches Wohnzimmer. „Das Leben ist für viele ziemlich stressig geworden. Wir wollen ein Ruhepol sein, wo man abschalten kann.“

Und das geht am besten mit einem guten Kaffee. „An einer schönen Tasse Kaffee kannst du dich festhalten“, philosophiert Grundner, während er die Milch behutsam in den nächsten Cappuccino gießt.

Dass Kaffee antidepressiv wirken kann, weiß auch Erna Reichinger, Besitzerin des „Röstzimmer 15“ in der Wolf-Dietrich-Straße. Vor einigen Jahren hat sie sich mit ihrer Marke „Urkaffee“ selbstständig gemacht. Urkaffee deshalb, weil ihre Bohnen aus jenem Gebiet in Äthiopien kommen, wo der erste Kaffee entdeckt wurde. In ihrem „Röstzimmer 15“ verkauft Reichinger nicht nur den „Urkaffee“, sondern röstet ihn auch vor Ort. Der herrliche Geruch dringt bis auf die Straße raus und lockt neugierige Passanten in die gute Stube.

Können die Italiener das einfach besser?

Eigentlich ist Erna Reichinger Psychologin. Der Sprung zum Kaffee ist aber gar nicht so ein großer, wie man meinen würde. Vor allem der Geruch und wie er auf uns wirkt, habe viel mit unserer Psyche zu tun, erklärt sie: „Gerüche lösen automatisch sehr starke Erinnerungen in uns aus. Der Duft von Kaffee erinnert uns an angenehme Erlebnisse.“

Die belebende Wirkung von Kaffee darf man natürlich nicht unterschätzen. „Das Koffein macht aber eher den Geist munter als den Körper. Man wird kreativ und gesellig“, sagt sie.

Manchmal trickst uns unsere Psyche aber auch aus, wenn es um Kaffee geht. Zum Beispiel auf der ersten Autobahnraststätte nach der italienischen Grenze. Dort schmeckt der Cappuccino plötzlich um Welten besser als daheim. Die Italiener halt, die können das eben. Ganz so einfach sei das auch wieder nicht, sagt Alois Macheiner: „Wenn ich im Urlaub bin oder in einem schönen Kaffeehaus, bin ich in einer ganz anderen Stimmung als normal. Was zählt, ist die Erwartungshaltung.“

Das heißt: Wenn ich mir einen guten Kaffee erwarte, wird er mir auch besser schmecken. Und natürlich trinkt das Auge mit – wehe, der Cappuccino wird nicht mit einem schönen Milchschaum-Herzerl serviert. Für Alois Macheiner ist die Ästhetik sogar entscheidend dafür, dass Kaffee so beliebt ist: „Das zeigt, wie liebevoll mit dem Produkt umgegangen wird.“

Von Katharina Maier

Titelfoto: Marco Riebler