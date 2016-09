„Wie gschert die schimpfen“

Grüner Klubchef wollte Rössler beschützen. Er flog hinaus.

Cyriak Schwaighofer, Klubchef der Grünen und langjährig geeichter Politikprofi, wollte vorige Woche bei einer Pressekonferenz der Gegner der 380-kV-Stromleitung zuhören. Er wollte, sagt Schwaighofer zum „Fenster“, „einmal selber hören, was die über uns sagen. Nicht, was die am Sonntag der Zeitung sagen, was wir dann am Montag lesen, sondern wie gschert die über uns schimpfen, wenn sie unter sich sind.“ Astrid Rösslers Kritiker arbeiteten mit „ganz tiefen Unterstellungen“. „Sie tun so, als würde die Astrid mit der APG packeln“ (Schwaighofer).

Bei der Pressekonferenz wurde eine geplante Novelle des Naturschutzgesetzes als „Lex APG“ bezeichnet, da der Netzbetreiber Austrian Power Grid sich die Freileitung dadurch „erkaufen“ könne. Schwaighofer konnte die Schmach („ein ausgemachter Blödsinn“) nicht mehr hören – er wurde vom Pressemeeting als unerwünscht ausgeladen. Was „richtig feig“ sei, wie Schwaighofer sich empört. „Wir haben sowas noch nie getan.“

„Der Stier der Gemeinde“

Der Anwalt der Gegner, Adolf Concin, bat Schwaighofer übrigens noch am selben Tag um einen Terminvorschlag: Man würde sich „gerne austauschen“.

Die ÖVP-Bürgermeister Johann Strasser (Eugendorf) und Rupert Reischl (Koppl) sind die Speerspitze der unnachgiebigen Kabelkämpfer. Mehr als 600.000 Euro habe man jeweils bereits in Rechtsvertretung und Gutachten gesteckt. In der Partei, sagt Reischl, habe man deshalb keine Probleme. „Da gibt’s keinen Druck.“ Hans Strasser hat sich im Chiemseehof allerdings einen gefürchteten Ruf erarbeitet – was dem 67-Jährigen herzlich egal ist. „Ich bin 28 Jahre Bürgermeister, was soll mir noch passieren?“

Das Verhältnis zu den ÖVP-Granden sei ungetrübt. Christian Stöckl, Sepp Schwaiger, beide waren unlängst in der Gemeinde – „kein Problem“, sagt Strasser. Wilfried Haslauer habe er bei den Festspielen getroffen. – „Er hat ein bissl gegrinst, ich hab auch ein bissl gegrinst.“ Zu Haslauers Geburtstag gratulierte er per SMS „ganz herzlich“. Allerdings, so Strasser im Nachsatz: Er werde weiter „für meine Gemeinde sein wie ein Stier“. Rössler und Haslauer seien beide „blitzgescheit, aber zu glatt“, findet Strasser. Rössler habe „nicht den Mut gehabt“, die Stromleitung abzulehnen.

Rössler-Haslauer-Pakt

Fakt ist, dass Rössler und Haslauer in einem persönlichen Gespräch vereinbart haben, dass die Naturschutzreferentin „keinen Einfluss auf das Verfahren nimmt“, weiß eine Person aus Regierungskreisen. Schwaighofer dazu: „Genau das ist seriöse Politik. Die Grünen sind immer noch zu 1000 Prozent gegen die Stromleitung. Aber das Verfahren ist anders ausgegangen.“

Sonja Wenger