Nur für „Sozialromantiker“: Neue Mittelschule wird gemieden

Die AHS sind voll. Weil dort weniger Migrantenkinder sind. Ein Tabu.

An der Neuen Mittelschule Wals-Viehhausen wird im beginnenden Schuljahr keine 1. Klasse mehr eröffnet. Die Schule läuft mangels Interesse und auf Wunsch der Gemeinde aus. Alle Klassen werden 2017 an die Neue Mittelschule Walserfeld übersiedelt, heißt es im Büro von ÖVP-Bildungsreferent Wilfried Haslauer. Die verbleibende Sport-Mittelschule vor den Toren der Schwarzenbergkaserne hat indessen stets mehr Interessenten, als man aufnehmen kann. Was der wirkliche Grund dafür ist, erklärt eine Schuldirektorin mit einem einzigen Satz: „Die Walserfeldschule gilt als letzte Neue Mittelschule ohne Ausländer, deshalb ist sie so gut gebucht.“

„Schwache Schüler“

Was die Pädagogin anspricht, ist ein politisches Tabuthema, obwohl es Schüler, Eltern, Lehrer ganz konkret in ihrem Lebensalltag betrifft. Fakt ist, dass die Mittelschulen gemieden werden, weil sie als soziale Brennpunktschulen für die Leistungsschwachen gelten. Die Schülerzahlen sinken: von 18.163 Kindern (2006) auf heuer 14.665; in der Stadt Salzburg waren es überhaupt nur 2594 Kinder. Indessen gehen landesweit schon 13.506 Kinder in ein Gymnasium, davon 8210 allein in der Stadt. Lehrergewerkschafter Siegi Gierzinger: „Die Neuen Mittelschulen gelten als Sammelbecken für Schüler, die woanders nicht mitkommen oder aufgenommen werden. Dann sagen die Eltern oft, da tu ich mein Kind nicht hin.“ Dass die SPÖ-Bildungsministerinnen die Quasi-Gesamtschule für die Zehn- bis 14-Jährigen massiv fördern – mit Ganztagesbetreuung und jährlich 777 Stunden Co-Teaching durch AHS-Lehrer –, ändert daran wenig. Dies gilt vor allem für den Zentralraum.

Lehrermangel an NMS

„Die Schüler aus den Umlandgemeinden fahren an der nahen Mittelschule vorbei ins Gymnasium in die Stadt“, sagt Karl Premißl, Leiter des Pflichtschulreferats beim Land. Man hat sogar Probleme, ausreichend Pädagogen und Pädagoginnen für die Mittelschulen zu rekrutieren. Premißl: „Wir haben die Erstbefüllung geschafft. Mit aktuell 40 bis 45 Bewerbern, wo viele wegfallen, wird es im Lauf des Schuljahres aber schwierig werden, alle Abgänge abzudecken.“ Es sind 70 bis 80 Pensionierungen zu ersetzen, dazu Karenzen und Krankenstände. Auch die vorgeschriebenen sechs Stunden Teamteaching pro Klasse und Woche hätten den Lehrerbedarf erhöht.

Begehrte Schüler am Land

Auf dem Land sind die Mittelschulen indessen oft die neuen guten Hauptschulen: Man hat Absolventen, die die Wirtschaft mit Handkuss nimmt. „Innergebirg hat man mangels Gymnasien auch die stärksten Schüler mit in den Neuen Mittelschulen. In Taxenbach werden 100 Prozent der Schüler seit Jahren sofort auf einen Lehrplatz vermittelt“, weiß Referatsleiter Premißl. Auch aus den Polytechnischen Schulen auf dem Land würden Betriebe gerne rekrutieren – während für das „Poly“ in der Stadt Salzburg im Vorjahr „wegen der sozialen Spannungen“ (Büro Haslauer) eigens ein Sozialarbeiter abgestellt werden musste. Als Lehrer müsse man „schon ein bisschen ein Sozialromantiker sein“, umschreibt eine Direktorin das Berufsumfeld in den Pflichtschulen der Pubertierenden.

Hilfe für Pflichtschulen

Die Walserfeld-Sportschule ist eine Ausnahme. „Wir haben bei Schülern und Lehrern immer mehr Anfragen als Plätze“, so Direktorin Petra Sprenger. Das liegt an der wertschätzenden Förderung durch die Gemeinde (die eine herausragende Infrastruktur geschaffen hat), aber auch an der diskreten Auswahl der Schüler (im Sportzug gilt ein Landsprengel). Schulleiterin Sprenger: „Wir haben natürlich Kinder mit Migrationshintergrund, aber nicht in hoher Konzentration. Diese Kinder kommen aus Familien, denen die Bildung viel wert ist. Das läuft gut. Mit einer Brennpunktschule sind wir nicht vergleichbar.“ Zahllose Pflichtschulen der Stadt hätten „weit mehr als 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund“, sagt SPÖ-Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer. „Und wir haben Handlungsbedarf, weil Integration nicht von allein funktioniert.“

„Wir erreichen Sie nicht mit unseren Werten“

Publik werden immer die krassesten Vorfälle – wenn etwa drei jugendliche Asylbewerber Mädchen an einer städtischen Mittelschule monatelang sexuell und physisch traktieren oder IS-Kriegsvideos und Pornofilme kursieren. „Das sind Spitzen“, meint eine langjährige Pädagogin, im Alltag gehe es an Brennpunktschulen vor allem um Respekt, Wertschätzung, Annahme. Die Insiderin: „Dass Lehrer beschimpft werden, kommt vor. Bei den Konferenzen ist das aber kein großes Thema. Disziplinär haben immer noch wir Lehrer das Sagen.“ Und endlich sei das Land „auf die Integrationsproblematik draufgekommen“. Insbesondere bei türkischstämmigen Schülern habe man oft das Gefühl, „dass wir sie zwar mit unseren Bildungszielen erreichen, nicht aber mit unseren Werten. Das ist, als wäre eine Glasscheibe zwischen uns“, schildert die Lehrerin. Andererseits gebe es auch ganz klar Hoffnungszeichen: „Wir haben immer wieder türkische Mädchen, die bildungsmäßig davonziehen. Die gehen von uns weg aufs Gymnasium. Die haben schick gekleidete Mütter, die interessiert sind und keineswegs als Putzfrau arbeiten.“

Zu viele türkische Schulabbrecher

Der Bildungsbericht des Landes hat im ÖVP-Schulressort Alarm ausgelöst. Ressortchef Wilfried Haslauer fand bei der Präsentation ungewöhnlich deutliche Worte. Laut der Langzeitbeobachtung eines ganzen Volksschuljahrgangs sind 15,5 Prozent dieser jetzt 16-, 17-Jährigen (1091 Burschen und Mädchen) Ausbildungsabbrecher (zwei Prozent haben keinen Schulabschluss, 3,7 Prozent keine weitere Ausbildung). Der überwiegende Teil sind türkischstämmige Jugendliche der dritten Generation. Sie haben nicht selten Eltern, die sich materiell etwas aufgebaut haben. Sozialarbeiter sollen nun in diese „Parallelgesellschaften im Pongau“ (Haslauer) gehen. Noch ein Vergleich: 98,2 Prozent der 14-Jährigen schlossen die Neue Mittelschule erfolgreich ab (Schuljahr 2011/12); in den Gymnasien mussten 3,6 Prozent die vierte Klasse wiederholen.

Sonja Wenger