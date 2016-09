Hip Hop: Das junge, urbane Gesicht der Stadt

Salzburg ist Mozartstadt. Das weiß jeder. Doch Salzburg ist auch Österreichs Hauptstadt in Sachen Urban Dance. Das dürfte weniger bekannt sein. Und das ist nicht das einzige Lebenszeichen, das die sogenannte Jugendkultur in der Klassik-Hochburg Salzburg von sich gibt.

Es gibt Graffiti-Künstler, Rapper und jede Menge Poetry-Slams, Tendenz bei Letzteren steigend. Und junge Rockbands. Das Angebot an Proberäumen hinkt da weit hinterher. Es rührt sich also einiges hinter der Postkarten-Kulisse. Die jungen „Wilden“ mischen kräftig mit – und scheuen auch nicht davor zurück, etablierte Bühnen zu erobern.

Einer der Vorreiter dabei ist Alexander Wengler. Im Oktober tanzt er bei den Salzburger Kulturtagen im Großen Festspielhaus – mit der Philharmonie Salzburg, einem klassischen Orchester. Vor acht Jahren holte er mit seiner Crew Nobulus den Hip-Hop gleichsam von der Straße und machte ihn als Tanztheater „salonfähig“. Er initiierte das Festival „Hip Hop goes Theatre“ (kurz HHGT), das kommendes Wochenende im Republic internationale Stars und lokale Größen präsentiert. Gemeinsam mit seinem einstigen Nobulus-Kollegen Sergej Pumper holt er die angesagtesten Acts nach Salzburg.

Diesmal David Colas etwa, mit seiner Compagnie Phorm. „Er ist ein Tausendsassa, der alle Stile tanzt und extrem genau ist. Gerade beim Popping sieht man das sehr gut.“ Wobei? „Beim Popping, das ist dieser roboterähnliche Stil“, erklärt Sergej Pumper. Es kommt auch die spanische Crew Iron Skulls Co: „Die sind akrobatisch, explosiv, aber auch schräg und elegant. Da entstehen sehr spannende Bilder“, sagt Pumper.

Locking, Vogueing, Popping: Urban Dance hat viele Stile

Getanzter Hip-Hop ist nämlich viel mehr als das, was der Normalbürger gemeinhin unter Breakdance versteht. Auf den Kopf drehen, das fällt bei den Profis in die Kategorie Bboying und Bgirling. Dann gibt’s Locking, Vogueing, House – wer sich einen Überblick verschaffen will, braucht schon fast ein Lexikon.

Auch die heimische Szene findet beim HHGT eine Bühne. Jedes zweite Jahr gehört ihr das Festival überhaupt zur Gänze, denn Pumper weiß aus eigener Erfahrung, dass man Auftrittsmöglichkeiten braucht, um als Künstler über sich selbst hinauswachsen zu können. Österreich zeigt diesmal mit den Hungry Sharks und den Lokalmatadoren Potpourri, was es draufhat. Das Streetdancecenter ist mit seinen Nachwuchstänzern Stammgast. Schließlich fungiert es als Dreh- und Angelpunkt der Salzburger Hip-Hop-Szene, die sehr aktiv ist.

„Salzburg hat die größte Dichte an Urban-Dance-Events in ganz Österreich.“ Sergej Pumper, Tänzer

Denn nirgends in Österreich gibt es eine derartige Dichte an Urban-Dance-Veranstaltungen wie in der Mozartstadt. Das bestätigt neben Pumper auch Olivia Mitterhuemer. Sie bildet mit Farah Deen das Herzstück des Trios Potpourri und organisiert mit ihrer Crew die größte Streetdance-Battle Österreichs: Flavourama. Im Unterschied zu HHGT, das choreografierte Stücke zeigt, ist hier Freestyle angesagt.

Flavourama startet 2009 im kleinen Stil im Lehrbauhof und ist mittlerweile zum zweitägigen Event angewachsen. Die Vorausscheidung findet heuer am 7. Oktober im Stieglkeller statt. Hirschgeweihe und Urban Dance, das werde sicher eine spannende Mischung, freut sich Mitterhuemer. Der Andrang ist enorm: 150 bis 200 Tänzer aus ganz Europa haben sich zur Battle angemeldet, die besten 16 messen sich tags darauf beim Finale im Republic mit geladenen Profis. Getanzt wird im Duo gegeneinander, den Sound steuern DJs bei.

Vereine kümmern sich um den Nachwuchs

Dass die Szene so stark ist, liegt am Engagement der Tänzer. Sowohl Potpourri als auch HHGT bieten Workshops an, auch Onur Bakis setzt sich mit seinem Verein Doyobe und Michael Siller mit „Circle Industry“ für den Nachwuchs ein.

Diesen Einsatz erkennt auch die Stadt Salzburg an, welche die Vereine finanziell unterstützt. Auch die Kunsthilfe Salzburg hat Hip-Hop-Tänzer unter ihren Schützlingen, zuletzt Christopher Woschitz aka ChrisCross. Er heimste kürzlich bei den World Championships of Performing Arts in Los Angeles eine Goldmedaille ein.

Woran es in Salzburg aber nach wie vor mangle, sei die Infrastruktur, kritisiert Alex Wengler. Tirol und Vorarlberg hätten längst eigene Urban-Dance-Häuser, in Salzburg sei keines in Sicht. Schon vor Jahren habe er sich für ein solches Haus starkgemacht, das Lichthaus in Lehen etwa stünde eine gefühlte Ewigkeit leer: „Ich verstehe nicht, warum da nichts weitergeht.“

Von Petra Suchanek