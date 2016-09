Essen ohne Umwege: In Liefering pfeift man auf den globalen Markt.

Verlockend schaut sie aus, die Gurke. Nora schnappt sie und beißt rein. Sie hat ihre Mutter Ingrid Haunsberger in die Törringstraße 9B in Liefering begleitet. Ein gewöhnlicher Laden ist das nicht. Um hier einkaufen zu können, muss man Mitglied der FoodCoop Bonaudelta sein.

Die FoodCoop Bonaudelta ist ein Zusammenschluss von Privatpersonen, die bei Betrieben vor Ort ökologisch produzierte Lebensmittel einkaufen. Sie wollen sich nämlich nicht vom globalen Markt diktieren lassen, was sie essen sollen. „Wenn Lebensmittel durch ganz Europa gekarrt werden, dann gefällt mir das nicht. Außerdem mangelt es im Supermarkt an Transparenz, was die Herkunft der Produkte betrifft. Als Konsumentin kann ich da Zeichen setzen“, sagt Ingrid Haunsberger.

Eingekauft wird bei Bauern vor Ort

Seit die FoodCoop 2013 gestartet ist, hält sie relativ konstant bei 30 Mitgliedern, weiß Tobias Hofer. Er ist seit der ersten Stunde dabei. „Zehn Leute mehr könnten nicht schaden, um den Warenumschlag fließender zu halten“, sagt er. Denn das Bonaudelta ist wie ein kleiner Bauernladen aufgebaut. Der Bedarf wird nur ungefähr erhoben, die Mitglieder können beim Einkauf spontan entscheiden, was sie wollen.

Hier im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses war früher einmal ein Nahversorger, davon zeugt noch ein Schwarz-Weiß-Foto an der Wand. Jetzt füllen wieder Lebensmittel die Regale. Es gibt heimisches Obst und Gemüse, Wein, Öl, Eier, Getreide – zu 99 Prozent biologisch produziert von kleinen Betrieben vor Ort. Das Gemüse kommt von der Lieferinger Bäuerin Maria Putzhammer. Kaffee, Tee und Gewürze stammen von alternativen Kooperativen. Mit dem Mitgliedsbeitrag von 5 bis 15 Euro monatlich werden Fixkosten wie Strom und Miete abgedeckt. Die Mitglieder bringen sich auch selbst ein. Für Ladendienst und Einkauf etwa gibt es eigene Arbeitskreise.

Ist das Einkaufen hier teurer als im Supermarkt? „Es hält sich die Waage, vorausgesetzt, man kauft biologische Produkte“, sagt Hofer. 70 bis 80 Prozent seines Bedarfs decke er mit der FoodCoop ab. Noch etwas, winkt Bonaudeltarianer Peter Mayrhofer: „Es schmeckt hier alles viel besser. Und sie zeigt dir ihren Hof mit Begeisterung“, sagt er mit Blick auf die Bäuerin Maria.

Von Petra Suchanek

Sie möchten mehr über die FoodCoop erfahren? Diese Möglichkeiten gibt es:

Einfach im Laden vorbeischauen. Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, Törringstraße 9B, 5020 Salzburg

E-Mail schreiben: foodcoop.bonaudelta@gmail.com

Auf den Fotos zu sehen sind Peter Mayrhofer, Andrea Solti und Johanna Pühringer von der FoodCoop Bonaudelta. Sie wissen, woher ihr Gemüse kommt.

Foto: Suchanek