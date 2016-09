Anzeichen einer Orgie: Brunchen im Glüxfall

Sie haben etwas geschafft, was eigentlich gar nicht geht: nämlich zum besten Kaffeehaus Österreichs gewählt zu werden, im Kaffeehaus-Führer des Magazins „Falstaff“, das nur das Publikum abstimmen lässt. Mit Punktmehrheit zum Bundessieger als Nichtkaffeehaus, als – ja was eigentlich? Frühstücks- und Mittags-Café, Wein- und Cocktail-Bar. Ein offenbar erfolgreicher Mix.

Wobei – so richtig überraschend ist das mit dem Sieg auch nicht. Bei allen Kritikern, Bloggern und sonstigen Konsumenten gilt das Glüxfall als Frühstücks-Glücksfall. Es wechseln sich Klaus Fleischhaker und Alexander Hawranek am Herd ab – zusammen stehen sie für fünf „Gault Millau“-Hauben. Und Petra Fleischhaker führt den Service, sie galt zu ihrer Zeit im Pfefferschiff als beste Gastgeberin Salzburgs.

Was dazu führt, dass das kleine Lokal samt dem schönen Hof-Garten gern ausgebucht ist. Was wiederum flotte Arbeit in der Küche bedingt, die so klein ist, dass die meisten Garçonnièren eine größere haben. Wenn also ein Sechsertisch sich ein individuell unterschiedliches Programm zusammenstellte, dann war heftige Arbeit angesagt. Weshalb die Küchenmannschaft den Wunsch gebar, doch mehr Gleichheit bei der Bestellung zu erreichen: So entstand der Brunch.

Der wurde erst größeren Gruppen angeboten. Wobei dann die Leute von anderen Tischen Stielaugen bekamen angesichts der Fülle und prompt so etwas auch haben wollten. So setzten die Gäste durch, dass der Glüx-Brunch um 19,80 Euro auf die reguläre Frühstückskarte kam. Nein, nicht als Buffet, hier wird serviert. Da kommen Platten auf den Tisch, eine mit allerlei Schinken, die andere mit vielerlei Käse. Da reihen sich Gläser mit Müsli, Obstsalat, Smoothie und Mozzarella vor dem Esser, da streiten sich Leberwurstaufstrich und Marmeladen um den letzten freien Platz auf dem Tisch, eine Eierspeise nach Wunsch drängt sich neben den Brotkorb, das Glas Prosecco nimmt man sowieso schon in die Hand. Uff!

Das Ei im Glas, wachsweich und von Petersilienjoghurt umschmeichelt, ist zu Recht schon Kult. Eine Alternative ist die Frittata, eine Art Rührei, vermengt mit Spinat. Der Hummus zeigt sich bestens gewürzt, die Falafel als Deckel des Smoothies wird übrigens von Syrern nach Originalrezept gefertigt. Keinesfalls versäumen sollte man die Burrata mit eingekochten Tomaten als Kontrast. Und wer Marmeladen schätzt, wird die Modelle Marille und Erdbeer genießen.

Nun organisiert sich der Glüxfall des Vormittags in zwei Durchgängen: Frühstück ab 8.30 bis 10.45 Uhr und die zweite Partie ab 11 Uhr. Für den Brunch erscheint der spätere Termin geeigneter, man neigt nach so viel Gutem zu einer gewissen Trägheit, die sich unbeschwerter genießen lässt, wenn kein Wechseltermin droht. Und das Salzburger Wetter ist auch kein Grund mehr, aus dem Garten zu fliehen. Sie haben Markisen gespannt, um jede Nässe abzuhalten, und Wärmelampen bekommen ein wohliges Klima hin, wenn der Regen sich mit Kühle paart.

Haubenköche machen’s möglich: Entspannter als hier lässt sich der Tag nicht beginnen.

Glüxfall

Franz-Josef-Kai 11

5020 Salzburg

Tel. 0664-265017

Titelfoto: Glüxfall

Mister Vorkoster

Er testet anonym die Gastronomie – und gibt unbestechliche Urteile ab. Exklusiv im „Fenster“.