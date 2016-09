Ach du liebe Kokosnuss: Das Landestheater legt wieder los

Zum Hinknien komisch war die britische Komikertruppe Monty Python rund um John Cleese. Ab kommenden Sonntag, 18. September, wird wieder zum Geklapper der Kokosnuss geritten – nicht auf der Kinoleinwand, dafür auf der Bühne des Salzburger Landestheaters.

Intendant Carl Philip von Maldeghem wählte zum Spielzeitauftakt nämlich Schwarzhumoriges: das Comedy-Musical „Spamalot“, einen Broadway-Hit, der auf Motiven von Monty Pythons Filmsatire „Die Ritter der Kokosnuss“ basiert. Operndirektor Andreas Gergen inszeniert den Spaß, Musicalstar Uwe Kröger schlüpft in die Rüstung von König Artus. An seiner Seite steht Publikumsliebling Pia Douwes als Fee am See.

Gemeinsam werden sie sich mit den Rittern der Tafelrunde dem gemeingefährlichen Kaninchen und dem schwarzen Ritter stellen. Denn der Heilige Gral ist noch immer nicht gefunden. Das fordert manch Tanz auf dem Vulkan, gesungen wird natürlich auch. Der Monty-Python-Klassiker „Always Look on the Bright Side of Life“ muss da hinein. Und er wird nicht der einzige Hit bleiben in diesem Musical, das sich selbst nicht ganz ernst nimmt.

Tag der offenen Tür mit Theaterfest und Operngala

Wer einmal dort war, weiß, dass es die Salzburger lieben: das alljährliche Theaterfest, das heuer am 24. September stattfindet. In Logen, Foyer und Saal tummelt sich da Groß und Klein. Denn hier wird vor den Vorhang geholt, was sich sonst hinter der Bühne des Theaters abspielt.

In Führungen (ab 13 Uhr) lernt man das ganze Haus kennen, Kostümchef Alois Dollhäubl hat das Lager wieder ausgemistet und stellt Kostüme zum Verkauf, und die Maskenbildner beweisen ihr Talent beim Kinderschminken. Dazu gibt es Ausschnitte aus dem neuen Ballett „Gesualdo“ und Schillers „Don Carlos“. Zum Finale steigt eine Operngala mit dem Mozarteumorchester Salzburg.

Foto: Sbg. Landestheater / Anna-Maria Löffelberger