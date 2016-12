Mit einer Drohne startete der Erfolg

Ein Vater und seine Söhne filmen heute in aller Welt.

Etwas Eigenes, Besonderes auf die Beine stellen. Das wollten Peter Eder (50) und seine Söhne Manuel (27) und Philip (25). Die Salzburger entschlossen sich, in die Drohnenfilmerei einzusteigen. Weil es noch kaum Filmdrohnen gab, baute das Trio in seiner Garage selbst eine zusammen. Eine spannende Aufgabe für den Maschinenbauer und Sohn Philip, der gerade bei MACO seine Maschinenbau-Lehre abgeschlossen hatte. Sohn Manuel, FH-Absolvent in Mediendesign und Film, lieferte das Film-Know-how.

Blitzstart mit Imagefilm für KTM-Motorräder

Nach zwei Jahren Drohnen-Bauzeit drehten die Jungunternehmer einen Motorräder-Imagefilm für den Mattighofener Hersteller KTM. Der schlug ein. Eder: „Gleich darauf ist Motorradbauer Husqvarna angesprungen.“ Von da an ging es für „Airos Records“ Schlag auf Schlag. In den Vordergrund rückte der Film, angeschafft wurden teure Kameras, mit denen die drei aus Hubschraubern und Flugzeugen filmen. Manuel Eder: „Du musst Emotionen wecken, Geschichten erzählen.“ Sei es in Werbefilmen für Grundig-Küchengeräte, die Philip Eder gerade in Norwegen, Irland und Großbritannien in Designerküchen in Szene setzte. Oder in Imagefilmen für Premium-Sportwagen, internationale Sportartikelkonzerne und Elektronikhändler, die via Facebook in die Welt gehen.

Um sich von den vielen anderen Filmfirmen abzuheben, hat es sich das Unternehmer-Trio zur Aufgabe gemacht, „ausschließlich erstklassige“ Bilder abzuliefern. Dafür schaffen die drei Salzburger erstklassige Geräte an. Zum Beispiel eine RED-Kamera, Kostenpunkt: rund 50.000 Euro. „Mit einer RED wurde ,Herr der Ringe‘ gedreht“, schwärmt Peter Eder. Inzwischen fliegen die Eders auch Drohnen mit aufgebauter RED-Kamera. Das sei noch einzigartig, meint Eder.

Aufbauten für die Kameras fräst der Vater in der Garage

Den Aufbau für diese und andere Spezialkameras auf Drohnen und Hubschraubern (aus denen er selbst filmt) macht Maschinenbauer Peter Eder selbst. „Derweil die Buben in Utah oder Indien sind, plane und fräse ich in der Werkstatt neue, leichte Teile aus Carbon oder Alu, die wir dann gleich verwenden können.“

Pfiffig gehen die drei beim Drehbuchschreiben ans Werk. Kürzlich ließen sie einen Profi-Skiabfahrer einen Marken-Sportwagen hinter sich herziehen und sorgten in Thalgau für Aufsehen, weil für einen Media-Markt-Schweiz-Werbedreh mit rasend schnellem Lieferauto der halbe Ort gesperrt wurde.

Ein Filmdreh führt zum nächsten

Mittlerweile führt bei dem Familienunternehmen ein Filmdreh zum nächsten. „Man ist im In- und Ausland auf uns aufmerksam geworden. Uns geht es richtig gut“, strahlt Peter Eder. Eben zog Airos Records in die Panzerhalle in Taxham ein: Damit auch die fünf Mitarbeiter Arbeitsplätze haben und Kunden nicht mehr in die Privatgarage kommen müssen. Dort bleibt jedenfalls die Werkstatt. Eder schmunzelnd: „Damit wir auch mal zu Hause sind.“

Filmerlebnis am Kapitelplatz

Von Airos Records stammen die Luftaufnahmen im ORF-3sat-Film „Salzburg – Gesamtkunstwerk im Herzen Europas“. Kostenlos zu sehen bei den Siemens Festspielnächten am 12. 8., 20h, am Kapitelplatz.

Von Sabine Tschalyj