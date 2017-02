Verkehr in Salzburg: Es war einmal die grüne Welle

Auf dieses Projekt waren die Salzburger Verkehrsplaner besonders stolz: die „grüne Welle“ in der Alpenstraße. Will heißen: Bis vor Kurzem konnten sich Autolenker darauf verlassen, unter Einhaltung einer bestimmten Geschwindigkeit – die Rede war von 43 km/h – auf einer grünen Welle durch Salzburgs längste Straße zu surfen. Wie gesagt, bis vor Kurzem. Denn seit einigen Monaten will sich die grüne Welle phasenweise nicht mehr so richtig aufbauen. Der Grund: Zu den schon bisher vier Ampeln auf einer Fahrtstrecke von gut einem halben Kilometer zwischen Polizeidirektion und Ginzkeyplatz kam eine fünfte auf Höhe Hans-Webersdorfer-Straße – zu viel für den stark befahrenen Abschnitt.

Und wie immer, wenn es auf Salzburgs Straßen mal wieder drunter und drüber geht, liefen bei den Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC sofort die Telefone heiß: „Die Menschen sind verärgert, dass sich wegen der vielen Ampeln die grüne Welle nicht mehr ausgeht“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Aber stimmt das auch? Nach einem ersten Selbstversuch tendiert der Autor dieser Zeilen eindeutig zu einem „Ja“. Mehrere Gespräche mit einschlägigen Experten später muss die revidierte Antwort lauten: „Ja, aber“.

„Die Kreuzung passt von den Abständen her nicht in den Straßenzug.“ W. Weilbuchner

Wolfgang Weilbuchner, in der Stadt Salzburg zuständig für die im Beamtensprech Verkehrssteuerungsanlagen genannten Ampeln, räumt ein: „Die grüne Welle ist durch die neue Ampelanlage tatsächlich beeinträchtigt. Die Kreuzung passt von den Abständen her nicht in den Straßenzug.“

Kreisverkehr scheiterte an der Finanzierung

Die Behörde habe die Ampel aber aus Sicherheitsgründen wegen des zusätzlichen Verkehrs von und zu den neuen Wohnungen auf dem ehemaligen Schrannenareal am Ginzkeyplatz trotzdem vorgeschrieben. Herausgekommen sei eine Kompromisslösung. Zwar sei die grüne Welle in beiden Richtungen zur selben Zeit nun nicht mehr möglich. Während der Morgenspitze zwischen 6 und 9 Uhr werde die durchgehende Grünphase aber stadteinwärts garantiert. Den restlichen Tag über gelte die grüne Welle stadtauswärts. „In der jeweils benachteiligten Richtung kommt man einmal zum Stehen“, so Weilbuchner.

Manch verärgerter Autofahrer wird sich fragen: „Warum wurde nicht – wie auch sonst vielerorts in der Stadt Salzburg – statt der weiteren Ampel ein Kreisverkehr gebaut?“ „Das wäre schlicht zu teuer gewesen“, sagt Sebastian Tschinder vom Büro des Verkehrsstadtrats Johann Padutsch. „Bei täglich rund 30.000 Fahrzeugen in der Alpenstraße hätte man ein großes Konstrukt mit zwei Unterführungsspuren wie beim Europark gebraucht. Und Schutzweg hätten wir in diesem Fall auch keinen mehr anlegen dürfen.“ Die Ampel sei der einzige Ausweg gewesen.

Dass die grüne Welle durch die zusätzliche Ampel nur noch in eine Richtung möglich sei, stimme nicht ganz, sagt der Salzburger Unfallsachverständige Gerhard Kronreif. „Die Grünphasen für die Fahrzeuge an der neuen Ampelanlage würden sich durch eine beidseitige grüne Welle aber auf nur mehr wenige Sekunden verkürzen, wodurch jeweils nur mehr die ersten Fahrzeuge des von der vorausgehenden Ampel kommenden Pulks der beiden Hauptverkehrsströme bei Grünlicht die Kreuzung passieren könnten.“ Die grüne Welle wäre also auch so Geschichte.

Von Thomas Strübler

Fotos: Robert Ratzer