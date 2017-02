Für das freie Wort

Von Hermann Fröschl, Chefredakteur.

Wir leben in turbulenten Zeiten. Vieles ist in Bewegung, fast nichts scheint mehr zu sein, wie es einmal war. Damit ist nicht nur die aktuelle Flüchtlingsbewegung gemeint, die unsere Gesellschaft aufwühlt.

Aber nicht nur die Frage, wie wir mit den Fremden umgehen, drängt uns alle: Bröckelt der komfortable Wohlstand, den wir uns alle in der Zweiten Republik erarbeitet haben? Welche Welt hinterlassen wir den Jungen – egal ob es um unsere Umwelt, die Arbeitswelt oder die Bildung geht? Wie massiv schwindet das Vertrauen in die Eliten von Politik, Wirtschaft und Medien? Und vor allem: Was bedeutet all das für die Demokratie?

Diese Fragen erfordern Offenheit, Ernsthaftigkeit, Transparenz. Auseinandersetzungen im besten Sinne des Wortes. Man muss ohne Scheuklappen darüber reden dürfen. Aber immer im Bewusstsein, welch elementare Werte auf dem Spiel stehen. Unser Wohlstand. Unsere Demokratie. Das freie Wort der Bürgerinnen und Bürger. Wir im „Salzburger Fenster“ fühlen uns diesem freien Wort sehr verpflichtet. Die Zeitung hat das in ihrer Geschichte viele Male bewiesen. Nicht nur, weil sie wesentlich mehr Leserbriefe abdruckt. Nicht nur, weil sie immer wieder ihr Wort erhebt, wenn Menschen Opfer politischer und wirtschaftlicher Machtsysteme werden. Nicht nur, weil sie mit dem ehemaligen Zweiten Landtagspräsidenten Wolfgang Saliger einen Ombudsmann hat, der sich für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Auch deshalb, weil das „Fenster“ gesellschaftliche Entwicklung oft sehr früh erkannte – und zum Thema machte, auch wenn dies den Mächtigen gar nicht gefiel.

Auf dieser Tradition bauen wir auf und wollen in einer Zeit, in der das Wort von der „Lügenpresse“ die Runde macht, ein Anwalt für das offene Wort sein. Aufrichtig und ehrlich. Immer mit dem Ziel, unser Zusammenleben ein kleines Stück besser zu machen.

Fotos: Marco Riebler